BARBARA D’URSO SUL PODIO DI BALLANDO MA SELVAGGIA LUCARELLI NON È D’ACCORDO

Bubinoblog | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara d’Urso si sta lasciando andare, inizia ad aprirsi e la classifica le dà ragione. Conquista il podio, subito dietro Francesca Fialdini. Incanta con Pasquale La Rocca ma non sono mancate le polemiche. Nulla di particolare, nessuno scontro epico, nessuna litigata. Un normale scambio di battute tra la giuria, in particolare Selvaggia Lucarelli, e la conduttrice che ora è in Rai e vuole rimanerci, dove tutto è iniziato. Selvaggia percepisce una grande ansia da prestazione: “Per la prima volta anche Pasquale ha perso l’equilibrio. Percepisco molta ansia da parte di tutti e due. Alla fine il botto non è arrivato, è rimasta su un livello medio”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

