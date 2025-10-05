BARBARA D’URSO BATTE CANALE 5 | RAI1 FESTEGGIA E ORA SI RAGIONA AL DOPO BALLANDO

Bubinoblog | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara d’Urso è tornata e il pubblico di Rai1, dove ha iniziato la carriera, l’ha riaccolta a braccia aperte. L’esibizione, elegante e passionale, ha entusiasmato pubblico e social. La coppia formata da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca si è scatenata in un tango sulle note di “Sweet Dreams”. Applausi a scena aperta e la curva degli ascolti di Rai1 supera quella di Canale 5. In quel momento Tu Sì Que Vales era in break, Ballando con le Stelle va sopra e ci rimane per tutto il blocco d’Urso tra esibizione, commenti e votazioni della giuria. Alla fine arriverà sul podio, dietro la Fialdini. In Rai sono molto soddisfatti e si inizia a ragionare sul dopo Ballando che potrebbe vedere Barbara d’Urso in prima serata su Rai1 con uno show dei sentimenti. 🔗 Leggi su Bubinoblog

