Bao Publishing presenta SENSO di Alfred – A Lucca la mostra dedicata a questo amato autore francese

Alfred, tra gli autori francesi più sensibili e appassionati del nostro Paese, racconta in un sud Italia torrido e magico, un uomo e una donna un po’ alla deriva che si incontrano per caso a un banchetto di nozze e si appoggiano l’uno all’altra nel tentativo di dare, almeno per una notte, un senso alle loro vite. A Lucca Comics & Games 2025 la mostra “Viaggio in Italia” interamente dedicata all’autore, che sarà in dedica allo stand BAO nei giorni di fiera. Questa è la storia di una fuga immobile. BAO Publishing  è lieta di annunciare l’uscita di  Senso  il nuovo graphic novel di  Alfred. Questa è la storia di due sconosciuti che si incontrano per un equivoco nel bel mezzo di un banchetto di nozze  che non li riguarda in alcun modo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

