Bando Verde Comune | 315mila euro per gli spazi verdi pubblici
Restituire centralità agli spazi verdi urbani e periurbani attraverso progetti di valorizzazione che li rendano più fruibili, visibili e capaci di diventare poli di aggregazione per la comunità. È questo l’obiettivo del Bando Verde Comune, promosso nella sua nuova edizione da Fondazione di Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: bando - verde
Il progetto di agroecologia sociale "Il Borgo Verde" tra i vincitori del bando Coopstartup Piemonte
“Verde Riccione”: il progetto di partecipazione attiva del Comune tra i vincitori del bando della Regione
Tram, la Verde e i ristori. Il bando sarà prorogato: "Scadenza a fine mese"
Bando Verde Comune: 315mila euro per gli spazi verdi pubblici ? Anche quest'anno, mettiamo gli spazi verdi al centro della comunità! Candidature entro il 16 dicembre! Scopri tutte le info www.fondazionedimodena.it/news/bando-verde-comune-31 - facebook.com Vai su Facebook
Comune, bando per la microforestazione e il verde ad Ancona - "Rendere Ancona, insieme alle città partner della costa del medio Adriatico, più resiliente al cambiamento climatico attraverso vari interventi quali il recupero dei suoli, la piantumazione di aree ... Lo riporta ansa.it
Costruiamo insieme una città più verde, bando del Comune - Il nome del bando allo sportello da 170mila euro, aperto dal Comune di Ancona, richiama proprio la volontà di coinvolgere la comunità anconetana - ansa.it scrive