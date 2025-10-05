Bandecchi a Terni fantoccio a testa in giù con il suo volto | Voi di sinistra rimasti al fascismo

Un fantoccio con il suo volto appeso a testa in giù davanti alla sede del Comune di Terni. Un fantoccio con il volto di Stefano Bandecchi, il sindaco della città umbra di fama nazionale per i suoi modi comunicativi al quanto indiscreti e fuori luogo. Lasciato in piazza nella serata dello scorso sabato sotto Palazzo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bandecchi, a Terni fantoccio a testa in giù con il suo volto: “Voi di sinistra rimasti al fascismo”

