Balotelli subito in Serie A arriva anche l’annuncio

Glieroidelcalcio.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche con i battenti del mercato chiusi, Super Mario non si è fermato nella ricerca di un nuovo club. L’annuncio sul suo ritorno in Serie A è arrivato. La carriera di Mario Balotelli sembra vivere un eterno capitolo di transizione. Dopo l’ultima parentesi con la maglia del Genoa, chiusa tra poche apparizioni e tanti rimpianti, l’ex attaccante della Nazionale ha trascorso un’estate all’insegna della ricerca di un progetto all’altezza del suo nome. Niente Serie D, niente fughe esotiche: Balotelli ha rifiutato offerte considerate “indecenti”, provenienti da club troppo piccoli o con ambizioni limitate rispetto ai suoi standard. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

balotelli subito in serie a arriva anche l8217annuncio

© Glieroidelcalcio.com - Balotelli subito in Serie A, arriva anche l’annuncio

In questa notizia si parla di: balotelli - subito

Balotelli si infuria e firma: torna subito in Serie A

balotelli subito serie arrivaSvolta Balotelli: ritorna in Serie A, firma subito - Un club sta pensando a lui per andare a rinforzare l'attacco. calciotoday.it scrive

balotelli subito serie arrivaBalotelli in Serie A, serve lui per centrare la SALVEZZA | Ultima chance della sua vita - Mario Balotelli è ancora svincolato e continua ad allenarsi in attesa della chiamata giusta: un club di Serie A potrebbe pensare a lui viste le difficoltà in attacco ... Lo riporta ternananews.it

Cerca Video su questo argomento: Balotelli Subito Serie Arriva