Ballando con le Stelle pagelle seconda puntata | noia Delogu troppo normale Belén prossima ballerina?

Seconda puntata di Ballando con le Stelle lunga e piena di discussioni che non decollano mai. Vince di nuovo Francesca Fialdini, mentre la Delogu è l'altra bella che balla; intanto Belén Rodriguez, ballerina per una notte, potrebbe essere la prossima candidata al trattamento Milly Carlucci Milly Carlucci è una lavoratrice instancabile. Sono vent' anni infatti, che è al comando dello show ballerino del sabato sera di Rai 1; vent'anni che porta avanti la stessa, granitica, missione: tenere in ostaggio i telespettatori. È esattamente quello che è successo nel secondo appuntamento di Ballando con le Stelle 2025, edizione che celebra proprio il ventennale del programma.

