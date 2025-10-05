Ballando con le Stelle pagelle seconda puntata | noia Delogu troppo normale Belén prossima ballerina?

Movieplayer.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seconda puntata di Ballando con le Stelle lunga e piena di discussioni che non decollano mai. Vince di nuovo Francesca Fialdini, mentre la Delogu è l'altra bella che balla; intanto Belén Rodriguez, ballerina per una notte, potrebbe essere la prossima candidata al trattamento Milly Carlucci Milly Carlucci è una lavoratrice instancabile. Sono vent' anni infatti, che è al comando dello show ballerino del sabato sera di Rai 1; vent'anni che porta avanti la stessa, granitica, missione: tenere in ostaggio i telespettatori. È esattamente quello che è successo nel secondo appuntamento di Ballando con le Stelle 2025, edizione che celebra proprio il ventennale del programma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

ballando con le stelle pagelle seconda puntata noia delogu troppo normale bel233n prossima ballerina

© Movieplayer.it - Ballando con le Stelle, pagelle seconda puntata: noia, Delogu "troppo normale", Belén prossima ballerina?

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa

ballando stelle pagelle secondaBallando con stelle, pagelle seconda puntata: Brilli (8) commovente, Bella (5) noiosa e D'Urso (10) esplosiva. Ma con Belen non c'è gara - Vincono la puntata nuovamente Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, grazie anche ai 30 punti bonus vinti la settimana precedente. Da ilmessaggero.it

ballando stelle pagelle secondaLe pagelle della seconda puntata di “Ballando con le stelle 2025”: Francesca Fialdini si conferma al vertice - Francesca Fialdini domina la classifica anche nella seconda puntata di Ballando con le stelle 2025. Si legge su iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Pagelle Seconda