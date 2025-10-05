Ballando con le Stelle Nancy Brilli reagisce durissima alle parole di Selvaggia Lucarelli | Ti darei un cazzotto
Botta e risposta a Ballando con le Stelle: Nancy Brilli esplode dopo la battuta di Selvaggia Lucarelli.
Ballando con le Stelle, Nancy Brilli reagisce durissima alle parole di Selvaggia Lucarelli: "Ti darei un cazzotto" - Lo scontro tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli, andato in scena durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, ha continuato a far parlare anche dopo la diretta, spostandosi sui profili social ... Riporta comingsoon.it
Ballando con le stelle, la morte del cane di Nancy Brilli prima dell'esibizione. Selvaggia Lucarelli: «Qua non c'è il bonus lutto» - Tensioni sul palco di Ballando con le stelle tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli, in cui interviene anche il compagno di ballo Carlo Aloia. Scrive msn.com