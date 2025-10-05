Uno scontro infuocato quello che c'è stato nella seconda puntata tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle: la giornalista è stata accusata di mostrare poca sensibilità nei confronti del cane dell'attrice che su Instagram poi si è sfogata con parole dure L'articolo Ballando con le stelle, Nancy Brilli contro Selvaggia Lucarelli su Ig: “Dovresti tornare nella giungla” VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ballando con le stelle, Nancy Brilli contro Selvaggia Lucarelli su Ig: “Dovresti tornare nella giungla” | VIDEO