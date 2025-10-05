Ballando con le Stelle Nancy Brilli balla dopo la morte del cane Scontro con Lucarelli | Non è che ci può essere il bonus lutto – Il video
«Non possiamo dare il bonus lutto animale domestico ». Selvaggia Lucarelli, nella seconda puntata di Ballando con le stelle, non fa sconti agli artisti in gara e innesca il botta e risposta con Nancy Brilli, che si era esibita dopo aver perso il suo cane Margot. «So che è cinico quello che sto dicendo. Quando morirà il mio gatto io non verrò, ma non possiamo dare il bonus per il lutto animale domestico», ha detto la giurata. « Non hai detto una bella cosa, mi fa impressione», replica l’attrice. Uno scontro che ha infiammato gli spettatori sui social, scatenando critiche. Aggiungo che trasformare il lutto di una persona per aver perso un animale in una battuta da varietà non me la aspettavo da una giudice che si è sempre dimostrata sensibile agli animali e alla loro adozione. 🔗 Leggi su Open.online
