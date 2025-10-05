Ballando con le stelle Marcella Bella è arrabbiatissima con la giuria | ecco cosa le ha detto Barbara D’Urso
Marcella Bella non ci sta: dopo i giudizi della giuria di Ballando con le Stelle, la cantante si scaglia contro i commenti sul suo look e mostra un messaggio di sostegno di Barbara D’Urso. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Marcella Bella, la malattia del fratello Gianni ha sconvolto la sua vita: ecco cosa ha raccontato Il clima si fa incandescente a Ballando con le Stelle. Protagonista delle polemiche è Marcella Bella, che non ha gradito i commenti della giuria sul suo look durante la prima esibizione. La cantante siciliana ha deciso di rompere il silenzio e, nel corso della trasmissione Ballando Segreto, ha espresso tutta la sua rabbia per parole che considera non solo offensive verso di lei, ma verso tutte le donne. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa
Ancora ottimi ascolti per Milly Carlucci e “Ballando con le stelle”. Lo show dance, in onda nel prime time su Rai 1, sale al 25,7% di share con 3 milioni 92 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Raghy, andate sul profilo di Ballando con le stelle e lasciate un like sotto la foto di Andrea e Nikita ? - facebook.com Vai su Facebook
Ballando con stelle, pagelle seconda puntata: Belen fa sognare (10), Marcella Bella noiosa (5), Colombari rivoluzionaria (9), D'Urso esplosiva (10), Delogu complice (9) - Vincono la puntata nuovamente Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, grazie anche ai 30 punti bonus vinti la settimana precedente. ilmessaggero.it scrive
Ballando con le stelle, Marcella Bella è arrabbiatissima con la giuria: ecco cosa le ha detto Barbara D’Urso - Scontro a Ballando con le Stelle: Marcella Bella si sente offesa come donna, attacca la giuria e mostra i messaggi di solidarietà ... Lo riporta donnapop.it