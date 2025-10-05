Ballando con le Stelle Lucarelli attacca Nancy Brilli | Bonus lutto no
La settimana appena trascorsa non è stata semplice per Nancy Brilli, concorrente di Ballando con le Stelle. Dopo la prima puntata, l’attrice romana ha affrontato un dramma personale: la sua cagnolina Margot si è gravemente ammalata. Durante le prove con il ballerino Carlo Aloia, Nancy ha condiviso il suo dolore, raccontando: “La mia cagnolino Margot stava tanto male, ero preoccupata. Il giorno dopo l’ho portata dal veterinario e mi ha detto che non c’era niente da fare. Adesso Margot è nel Paradiso dei cagnolini buoni”. Questa perdita l’ha segnata profondamente, ma le ha anche dato la forza per affrontare la competizione con determinazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa
Ballando con le stelle, D’Urso-La Rocca a tempo di soap. Fialdini ancora regina di puntata con il suo charlestone - X Vai su X
Su le palette Quanto dareste a @nancy_brilli_ufficiale e @carlo_aloia ? #ballandoconlestelle - facebook.com Vai su Facebook
Marcella Bella contro giuria Ballando con le stelle 2025: “Indecenti”, Selvaggia Lucarelli attacca/ “Parac*la - Marcella Bella contro la giuria di Ballando con le stelle 2025: "Indecenti", Selvaggia Lucarelli attacca: "Parac*la non usare le donne" ... ilsussidiario.net scrive
Ballando, Belen Rodriguez ballerina per una notte: «Milly trovami un marito». E Selvaggia Lucarelli le chiede di sbloccarla sui social - La showgirl argentina ha incantato con una rumba sensuale e seducente, nonostante due errori che non si è ancora ... Come scrive leggo.it