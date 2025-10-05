La settimana appena trascorsa non è stata semplice per Nancy Brilli, concorrente di Ballando con le Stelle. Dopo la prima puntata, l’attrice romana ha affrontato un dramma personale: la sua cagnolina Margot si è gravemente ammalata. Durante le prove con il ballerino Carlo Aloia, Nancy ha condiviso il suo dolore, raccontando: “La mia cagnolino Margot stava tanto male, ero preoccupata. Il giorno dopo l’ho portata dal veterinario e mi ha detto che non c’era niente da fare. Adesso Margot è nel Paradiso dei cagnolini buoni”. Questa perdita l’ha segnata profondamente, ma le ha anche dato la forza per affrontare la competizione con determinazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Ballando con le Stelle, Lucarelli attacca Nancy Brilli: "Bonus lutto no"