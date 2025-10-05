Ballando con le Stelle le pagelle della seconda puntata | Belen ingiocabile 10 Paolo Belli diverte 6
Questo programma è un evento traumatico, temuto un po’ da tutti, aspettato da troppi. Altrimenti non saremmo qui a commentarlo dopo vent’anni. La seconda puntata di Ballando con le Stelle è stata un detonatore di emozioni, scosse telluriche e, ovviamente, stoccate velenose. Dall’esordio coreografico ad alto tasso adrenalinico firmato Magnini-Tripoli al ballo catartico di Nancy Brilli, passando per l’energia ruvida e inossidabile di Marcella Bella, l’eleganza vintage della Signora Coriandoli e l’apparizione fotonica di Belen, non ci siamo annoiati. In mezzo a questo circo e sotto la guida inossidabile di Milly Carlucci abbiamo visto una giuria che frusta, frustra, consola e troppo spesso si autocelebra. 🔗 Leggi su Dilei.it
