News tv. – Che serata infuocata a Ballando con le stelle! Il celebre show del sabato sera si è trasformato in un vero palcoscenico di scontri e scintille, con Guillermo Mariotto protagonista di una gaffe che ha lasciato tutti a bocca aperta. Dimenticate i passi di danza e le paillettes: stavolta, a far girare la testa al pubblico non è stato un tango ma una battuta ritenuta davvero di pessimo gusto. E a rimettere ordine, con fare deciso, ci ha pensato proprio Alberto Matano, visibilmente contrariato. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, Guillermo Mariotto shock: la furia di Matano