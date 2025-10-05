Roma, 4 ottobre 2025 – Seconda puntata di Ballando con le Stelle 2025 e seconda classifica. Come è andata la serata di sabato 4 ottobre dell’edizione dei vent’anni del talent show condotto da Milly Carlucci con la giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto? La prima puntata aveva visto trionfare a sorpresa la coppia composta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Chi ha vinto e la classifica. Chi ha vinto e la classifica. A passare alla terza puntata, che andrà in onda sabato 11 ottobre intorno alle 22.45 dopo la partita della Nazionale italiana di calcio, di Ballando con le Stelle sono tutte le coppie: Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, Marcella Bella e Chiquito, Fabio Fognini e Giada Lini, Martina Colombari e Luca Favilla, Rosa Chemical ed Erica Martinelli, Nancy Brilli e Carlo Aloia, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, la Signora Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale, Beppe Convertini e Veera Kinnunen. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ballando con le Stelle, chi ha vinto la seconda puntata e quando va in onda la prossima