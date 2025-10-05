Ballando con le Stelle | Barbara d’Urso emoziona ma la Lucarelli la boccia

Tivvusia.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara d’Urso sta vivendo una stagione di grande riscatto a Ballando con le Stelle 2025. Dopo settimane di prove, emozioni e qualche polemica, la conduttrice ha raggiunto un risultato importante: è sul podio della. L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

ballando con le stelle barbara d8217urso emoziona ma la lucarelli la boccia

© Tivvusia.com - Ballando con le Stelle: Barbara d’Urso emoziona, ma la Lucarelli la boccia

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa

ballando stelle barbara d8217ursoBallando con stelle, pagelle seconda puntata: Brilli (8) commovente, Bella (5) noiosa e D'Urso (10) esplosiva. Ma con Belen non c'è gara - Vincono la puntata nuovamente Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, grazie anche ai 30 punti bonus vinti la settimana precedente. Come scrive ilmessaggero.it

ballando stelle barbara d8217ursoBarbara D’Urso debutta a Ballando con le Stelle: la prima esibizioni e il “vaffa” a Selvaggia Lucarelli - Barbara D'Urso debutta a Ballando con le Stelle con Pasquale La Rocca: la prima esibizione e il commento di Selvaggia Lucarelli. Scrive donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Barbara D8217urso