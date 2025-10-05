Ballando con le stelle 2025 la classifica della seconda puntata | Fialdini trionfa nessun eliminato
Nella seconda puntata di Ballando con le stelle 2025, la classifica ha premiato ancora una volta la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, ma non è stata clemente con Nancy Brilli e Beppe Convertini. Per la seconda settimana di fila, Ballando con le stelle non ha eliminato nessuno dei suoi concorrenti. In una classifica che ultimo per il momento Beppe Convertini, a trionfare è stata, con poca sorpresa, Francesca Fialdini. La classifica provvisoria con coppie e punteggi Insieme al maestro Giovanni Pernice, che un anno fa aveva alzato la coppa con Bianca Guaccero, poi sua compagna, Francesca Fialdini sta dimostrando di essere al momento la super favorita della nuova edizione del talent "ballerino". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
