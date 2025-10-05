Ballando con le Stelle 2025 classifica seconda puntata 4 ottobre chi ha vinto e chi è stato eliminato ?

Ballando con le Stelle 2025 classifica seconda puntata. La seconda puntata di Ballando con le Stelle 2025 è andata in onda sabato 4 ottobre alle 21:25 su Rai 1 condotta da Milly Carlucci, accompagnata dalla giuria Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Belén Rodríguez è stata la ballerina per una notte, danzando sulle note di “Thinking Out Loud” di Ed Sheeran con Yuri Orlando. Francesca Fialdini e Giovanni Pernice partivano con 30 punti bonus dopo la vittoria nella prima puntata. Tra le esibizioni più discusse: Filippo Magnini & Alessandra Tripoli con un cha cha; Nancy Brilli & Carlo Aloia con un jive; Marcella Bella & Chiquito con una bachata; Signora Coriandoli & Simone Di Pasquale con un paso doble ironico. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it © Spettacoloitaliano.it - Ballando con le Stelle 2025 classifica seconda puntata 4 ottobre, chi ha vinto e chi è stato eliminato ?

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa

Luce. Pelle. Movimento. Belen incendia la pista di Ballando con le Stelle con la sua energia inconfondibile. Non serve parlare, basta seguirne il ritmo #BallandoConLeStelle - X Vai su X

Ho voglia di ballare con te, soltanto con te! @ballandoconlestelle lo show del sabato sera alle 21.30 su #Rai1. #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook

Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la seconda puntata - Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la seconda puntata dello show di Milly Carlucci in onda il 4 ottobre ... Lo riporta tpi.it

Classifica e vincitore 2a puntata Ballando con le Stelle 2025/ Pronostici: Barbara D’Urso e Belli in salita… - Quale sarà la classifica della seconda puntata di Ballando con le stelle 2025 e chi sarà il vincitore? Lo riporta ilsussidiario.net