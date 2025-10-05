Balene ultime novità episodio di domenica 12 ottobre 2025
La serie televisiva “Balene – Amiche per Sempre” si presenta come un racconto coinvolgente che esplora le vite di due donne mature ancora piene di entusiasmo e desiderio di cambiamento. La narrazione si sviluppa attraverso quattro puntate, offrendo uno sguardo sia sulle loro storie personali sia su un mistero da risolvere legato alla scomparsa di un’amica, con cui formavano un trio affiatato. La produzione, tratta dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello, è una coproduzione tra Rai Fiction e Fast Film, diretta da Alessandro Casale. La trasmissione va in onda su Rai 1 ogni domenica sera, mentre i primi episodi sono disponibili anche in streaming su RaiPlay. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: balene - ultime
Parti con noi per un’avventura unica a Tromsø, tra aurore boreali, balene e paesaggi innevati mozzafiato! ? Dal 14 al 17 gennaio vivi la magia dell’Artico con un’esperienza che ti resterà nel cuore. Affrettati: disponibili ultime 2 camere! Non lasciarti sfu - facebook.com Vai su Facebook
Balene, anticipazioni ultima puntata del 12 ottobre: Milla ed Evelina fanno un’ultima sconcertante scoperta - Le anticipazioni della quarta puntata di Balene – Amiche per sempre in onda domenica 12 ottobre alle ore 21:30 su Rai1 ... Si legge su fanpage.it
Balene, da stasera su Rai 1 la nuova fiction con Veronica Pivetti e Carla Signoris: anticipazioni, cast, trama e puntate - Le riprese della fiction Balene si sono svolte interamente nelle Marche, in particolare nella Provincia di Ancona, dal 18 ottobre 2024 fino all'8 febbraio 2025. Secondo ilmessaggero.it