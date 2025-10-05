Balene ultime novità episodio di domenica 12 ottobre 2025

La serie televisiva “Balene – Amiche per Sempre” si presenta come un racconto coinvolgente che esplora le vite di due donne mature ancora piene di entusiasmo e desiderio di cambiamento. La narrazione si sviluppa attraverso quattro puntate, offrendo uno sguardo sia sulle loro storie personali sia su un mistero da risolvere legato alla scomparsa di un’amica, con cui formavano un trio affiatato. La produzione, tratta dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello, è una coproduzione tra Rai Fiction e Fast Film, diretta da Alessandro Casale. La trasmissione va in onda su Rai 1 ogni domenica sera, mentre i primi episodi sono disponibili anche in streaming su RaiPlay. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

