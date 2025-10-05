Balene streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata

. Questa sera, domenica 5 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Balene, un dramedy brillante e originale – liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello – in cui due amiche (Veronica Pivetti (Evelina) e Carla Signoris (Milla)) scelgono di fare dei loro sessant’anni un nuovo inizio. Dove vedere Balene in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Balene streaming live. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Balene streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

In questa notizia si parla di: balene - streaming

Balene streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Balene replica su Rai Premium: quando rivedere le repliche di Amiche per sempre in tv e in streaming

Balene streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Finisce così la seconda puntata di Balene. Cosa ne pensate, vi è piaciuta ? A noi sempre di più Evelina e Milla, impossibile non amarle. Veronica Pivetti e Carla Signoris hanno creato un duo femminile esplosivo Balene è una piacevole sorpresa di que - facebook.com Vai su Facebook

Balene streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata - Balene streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata in onda stasera, domenica 28 settembre 2025, alle ore 21,30 ... Riporta tpi.it

Balene Amiche per sempre, la nuova fiction di Rai1 con Carla Signoris e Veronica Pivetti: data di inizio, trama, cast e puntate - Balene Amiche per sempre è la nuova serie tv di Rai1 con protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris: trama, cast e quante puntate. Si legge su superguidatv.it