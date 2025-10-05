Balene | le anticipazioni trama e cast della terza puntata
. Questa sera, domenica 5 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Balene, un dramedy brillante e originale – liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello – in cui due amiche (Veronica Pivetti (Evelina) e Carla Signoris (Milla)) scelgono di fare dei loro sessant’anni un nuovo inizio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Milla prende una decisione drastica: vuole il divorzio, e chiede a Cesare di consegnare i documenti a Walter. Intanto, le indagini di Evelina e Milla al Conero proseguono e si concentrano sul vicino di casa di Adriana, Pancotti, proprietario dello stabilimento che le ha affittato le bombole il giorno in cui è morta. 🔗 Leggi su Tpi.it
