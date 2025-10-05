Balene anticipazioni ultima puntata del 12 ottobre 2025 trama episodio 4
L’ultima puntata di Balene va in onda domenica 12 ottobre 2025. Il capitolo finale della prima stagione della fiction Rai con protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris. Una serie che ha saputo unire la sfera della commedia leggera con quella del genere rosa con tracce sparse di family-drama (leggi qui la nostra recensione). Ma cosa succede nell’episodio 4? Ecco le anticipazioni dell’ultima puntata di Balene, in onda il 12 ottobre 2025 su Rai 1. Balene anticipazioni 12 ottobre 2025. Milla prende una decisione drastica: vuole il divorzio, e chiede a Cesare di consegnare i documenti a Walter. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it
In questa notizia si parla di: balene - anticipazioni
Balene seconda puntata del 28 settembre su rai 1 anticipazioni e dettagli
Balene: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
Balene: anticipazioni delle puntate e curiosità da non perdere
Carla Signoris e Veronica Pivetti tornano stasera su Rai 1 con la seconda puntata di Balene - Amiche per sempre: ecco le anticipazioni - facebook.com Vai su Facebook
Balene anticipazioni quarta ed ultima puntata, 12 ottobre - 30 andrà in onda la quarta e ultima puntata, che promette di regalare al pubblico emozioni forti, ... Lo riporta ciakgeneration.it
Balene - Amiche per sempre, stasera su Rai 1 la terza puntata: le anticipazioni del 5 ottobre - Amiche per sempre porta Milla ed Evelina a fare un'altra incredibile scoperta sulla vita di Adriana ... Riporta movieplayer.it