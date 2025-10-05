Balene anticipazioni ultima puntata del 12 ottobre 2025 | Milla chiede il divorzio e nasce l’idea delle Balenine
La prima stagione di Balene – Amiche per Sempre si chiude domenica 12 ottobre 2025 su Rai 1 con l’ episodio 4. Il capitolo finale intreccia commedia, rosa e family drama: Milla prende una decisione radicale, Evelina spinge l’indagine sulla morte di Adriana, mentre al pastificio nasce un progetto capace di cambiare il futuro di tutti. Indice. Balene, anticipazioni 12 ottobre 2025: Milla al bivio. Il giallo del Conero: Pancotti e la pista delle bombole. Flaminia, Emanuele e un pomeriggio con Zina. Balene, anticipazioni 12 ottobre 2025: Evelina guarda avanti. Le “Balenine”: l’azzardo che può salvare il pastificio. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: balene - anticipazioni
Balene seconda puntata del 28 settembre su rai 1 anticipazioni e dettagli
Balene: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
Balene: anticipazioni delle puntate e curiosità da non perdere
Terzo appuntamento con la serie “Balene” su Rai 1. Anticipazioni - X Vai su X
Carla Signoris e Veronica Pivetti tornano stasera su Rai 1 con la seconda puntata di Balene - Amiche per sempre: ecco le anticipazioni Vai su Facebook
Balene, anticipazioni ultima puntata del 12 ottobre: Milla ed Evelina fanno un’ultima sconcertante scoperta - Le anticipazioni della quarta puntata di Balene – Amiche per sempre in onda domenica 12 ottobre alle ore 21:30 su Rai1 ... Si legge su fanpage.it
Balene anticipazioni quarta ed ultima puntata, 12 ottobre - 30 andrà in onda la quarta e ultima puntata, che promette di regalare al pubblico emozioni forti, ... ciakgeneration.it scrive