La terza e penultima puntata di Balene - Amiche per sempre porta Milla ed Evelina a fare un'altra incredibile scoperta sulla vita di Adriana Balene - Amiche per sempre, la nuova fiction con Carla Signoris e Veronica Pivetti, sta pian piano conquistando il pubblico, ormai curioso di come finirà (se finirà in questa stagione.) l'indagine privata di Milla ed Evelina. Stasera su Rai 1, nella terza e penultima puntata, le due saranno per esempio alle prese con il losco vicino di casa di Adriana. Balene: le anticipazioni di domenica 5 ottobre Anche questa puntata di Balene - Amiche per sempre sarà trasmessa nella prima serata di Rai 1, alle 21:30, subito dopo Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Balene - Amiche per sempre, stasera su Rai 1 la terza puntata: le anticipazioni del 5 ottobre