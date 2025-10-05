Balene - Amiche per sempre stasera in tv la terza puntata della serie | le anticipazioni

Today.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 ottobre in prima serata su Rai 1 tornano Veronica Pivetti e Carla Signoris per un nuovo appuntamento con “Balene - Amiche per sempre”. Sorrisi, qualche mistero e un pizzico di malinconia per la terza puntata (di quattro): Evelina e Milla sono le protagoniste di una storia che le vede. 🔗 Leggi su Today.it

