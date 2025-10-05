Balene - Amiche per sempre le location | alla scoperta delle Marche nella serie Rai
Girare nelle Marche, tra Ancona e il Conero: ecco come regista e cast hanno lavorato dietro le quinte della fiction Rai con Veronica Pivetti e Carla Signoris. Balene - Amiche per sempre non ha solo il merito di aver messo al centro un'amicizia impossibile con un'accoppiata inedita formata da Veronica Pivetti e Carla Signoris. La serie ha anche il merito di aver (ri)scoperto un territorio poco utilizzato nella produzione italiana: le Marche. Merito del lavoro delle Film Commission regionali, che dalla pandemia in poi si sono rimboccate le maniche, soprattutto nei luoghi meno battuti dello Stivale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: balene - amiche
Balene amiche per sempre: guida completa su queste meraviglie dei mari
Su Rai 1 la nuova fiction “Balene – Amiche per sempre”: ecco quando, trama e cast
Balene - Amiche per sempre: la nuova serie con Carla Signoris e Veronica Pivetti dal 21 settembre su Rai 1
La vedremo di nuovo domenica su RAI 1 in “Balene. Amiche per sempre”, la serie in quattro puntate che la vede straordinaria protagonista insieme a Carla Signoris. Sarà un privilegio incontrala a L’Aquila per l’apertura della Stagione Teatrale Aquilana! E tu h - facebook.com Vai su Facebook
#BALENE – Amiche per sempre ?Seconda puntata alle ore 21.25 SU @RaiUno Decisa a far luce sul mistero, Evelina si immerge nelle ricerche, recandosi all'associazione SOS Balene e scoprendo che Fosco, dopo la rottura con Adriana, aveva già intra - X Vai su X
Balene - Amiche per sempre, le location: alla scoperta delle Marche nella serie Rai - Girare nelle Marche, tra Ancora e il Conero: ecco come regista e cast hanno lavorato dietro le quinte di Balene - Da movieplayer.it
Balene – Amiche per sempre, le anticipazioni delle puntate - Balene, le anticipazioni e le trame della prima stagione in onda da domenica 21 settembre 2025 in prima visione su Rai 1. Si legge su tvserial.it