Balene - Amiche per sempre le location | alla scoperta delle Marche nella serie Rai

Girare nelle Marche, tra Ancona e il Conero: ecco come regista e cast hanno lavorato dietro le quinte della fiction Rai con Veronica Pivetti e Carla Signoris. Balene - Amiche per sempre non ha solo il merito di aver messo al centro un'amicizia impossibile con un'accoppiata inedita formata da Veronica Pivetti e Carla Signoris. La serie ha anche il merito di aver (ri)scoperto un territorio poco utilizzato nella produzione italiana: le Marche. Merito del lavoro delle Film Commission regionali, che dalla pandemia in poi si sono rimboccate le maniche, soprattutto nei luoghi meno battuti dello Stivale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

