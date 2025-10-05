Balene - Amiche per sempre | anticipazioni della puntata del 5 ottobre

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vicino di casa di Adriana avrebbe un alibi per il giorno della sua scomparsa, ma i conti in rosso di Balene SOS cominciano a destare sospetti nelle sue amiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

balene amiche per sempre anticipazioni della puntata del 5 ottobre

© Gazzetta.it - Balene - Amiche per sempre: anticipazioni della puntata del 5 ottobre

In questa notizia si parla di: balene - amiche

Balene amiche per sempre: guida completa su queste meraviglie dei mari

Su Rai 1 la nuova fiction “Balene – Amiche per sempre”: ecco quando, trama e cast

Balene - Amiche per sempre: la nuova serie con Carla Signoris e Veronica Pivetti dal 21 settembre su Rai 1

balene amiche anticipazioni puntataBalene - Amiche per sempre: anticipazioni della puntata del 5 ottobre - Amiche per sempre, con protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris, oggi domenica 5 ottobre 2025. Secondo msn.com

balene amiche anticipazioni puntataBaleneAmiche per sempre, le anticipazioni delle puntate - Balene, le anticipazioni e le trame della prima stagione in onda da domenica 21 settembre 2025 in prima visione su Rai 1. Lo riporta tvserial.it

Cerca Video su questo argomento: Balene Amiche Anticipazioni Puntata