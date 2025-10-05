baihas baghdadi il banchiere di allah che ha presentato al sharaa e la siria alla finanza globale

Il summit annuale di Concordia, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite di New York, il 22 settembre 2025, ha segnato il debutto internazionale del presidente siriano Ahmed al-Sharaa. A renderlo possibile è stato Baihas Baghdadi, banchiere d’investimenti siriano di lungo corso, oggi cittadino spagnolo e fondatore di Baghdadi Capital, una family office globale a capitale interamente iberico. La società è stata principal programming sponsor dell’evento, permettendo ad Al-Sharaa di presentarsi a un pubblico di leader politici, economici e think-tank dopo anni di isolamento siriano. Baghdadi non si è limitato al ruolo di sponsor: ha introdotto il discorso di Al-Sharaa, gli è stato accanto in tutte le apparizioni pubbliche, compresa la tavola rotonda con l’ex direttore della CIA David Petraeus. 🔗 Leggi su It.insideover.com

