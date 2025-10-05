Bagnone in aiuto dei malati oncologici
Un pomeriggio di beneficenza per il supporto ai malati oncologici. La Misericordia di Bagnone ha organizzato un evento di solidarietà, a cui hanno partecipato moltissime persone, arrivate per contribuire a raccogliere una somma notevole da donare alla Misericordia di Bagnone e all’associazione inglese MacMillan. I fondi raccolti saranno utilizzati per sostenere i malati oncologici del territorio. "Fondamentale – commenta il governatore della Confraternita, Moreno Barbieri – è stato l’aiuto delle Donne di luna e della Fratres di Bagnone, che hanno gestito una lotteria, una vendita di oggetti e abiti e la distribuzione di dolci e bevande, offerti a tutti i presenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
