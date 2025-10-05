Bagnaia non si presenta alle interviste dopo la caduta nel GP Indonesia | È devastato come persona

MotoGP, Bagnaia crolla a Mandalika e poi salta le interviste: weekend da incubo per Pecco e la Ducati, Tardozzi lo difende e guarda a Phillip Island. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Francesco "Pecco" Bagnaia vince l'ultimo Gran Premio della stagione a Valencia e, dopo un'appassionante rivalità vissuta lungo tutto il campionato con Jorge Martin, si conferma campione del mondo MotoGP per il 2° anno consecutivo in sella alla sua amata

Lorenzo Musetti, a Misano per assistere al Gran Premio di Moto GP, tra il rapporto con Pecco Bagnaia, l'esperienza dello US Open e l'obiettivo ATP Finals ? "Sono molto emozionato, è la mia prima volta! Ero stato a Doha a vedere i test ufficiali, ma è molto b

Tardozzi: "Bagnaia non fa interviste? Ora è devastato, tra lui e Ducati fiducia reciproca" - Il team manager Ducati è intervenuto su Sky Sport al termine del GP Indonesia, nel quale sono caduti sia Marc Marquez che Pecco Bagnaia. Riporta sport.sky.it

Bagnaia si toglie un sassolino: “Ho mostrato il mio potenziale. Non mi ero accorto del fumo” - A Motegi (Giappone), 17° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, Pecco ha completato la sua ... Secondo oasport.it