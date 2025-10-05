Bagnaia | Chiedo scusa a Ducati ero più lento di un secondo e mezzo Non ho risposte

Francesco Bagnaia è andato in grandissima crisi nel GP di Indonesia, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Mandalika. L’alfiere della Ducati ufficiale ha concluso la Sprint Race in ultima posizione e oggi è caduto durante il Gran Premio quando stazionava all’ultimo posto, a dimostrazione delle enormi difficoltà riscontate in terra asiatica dopo aver dominato in Giappone lo scorso fine settimana. Il nostro portacolori ha deciso di non presentarsi ai microfoni dei giornalisti al termine della giornata. Il centauro piemontese ha affidato le proprie considerazioni a un audio: “ Sono molto deluso, dopo la scorsa settimana dove ho ottenuto la pole position e la vittoria in entrambe le gare. 🔗 Leggi su Oasport.it

