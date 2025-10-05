Azione-Arezzo | Bene le proteste ma non si strumentalizzi la causa per fare propaganda

Arezzonotizie.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Azione-Arezzo si congratula con la cittadinanza per la grande partecipazione e per la sensibilità dimostrata dalla città di Arezzo verso la causa palestinese. Le manifestazioni si sono svolte in modo pacifico e civile, riuscendo a trasmettere solidarietà senza degenerare in episodi di violenza o. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: azione - arezzo

Nubifragi e maltempo, interviene Azione-Arezzo

Cerca Video su questo argomento: Azione Arezzo Bene Proteste