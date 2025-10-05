Azione-Arezzo | Bene le proteste ma non si strumentalizzi la causa per fare propaganda
Azione-Arezzo si congratula con la cittadinanza per la grande partecipazione e per la sensibilità dimostrata dalla città di Arezzo verso la causa palestinese. Le manifestazioni si sono svolte in modo pacifico e civile, riuscendo a trasmettere solidarietà senza degenerare in episodi di violenza o. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: azione - arezzo
Nubifragi e maltempo, interviene Azione-Arezzo
ArezzoTv. . “Puliamo il mondo”, 100 piccoli volontari in azione a Castelluccio - facebook.com Vai su Facebook