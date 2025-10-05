Avis Run foto e classifica della corsa di Montecatini
Montecatini Terme, 5 ottobre 2025 – Grazie all’organizzazione della Asd Montecatini Marathon, in collaborazione con il gruppo Avis, si è svolta la decima edizione della “Avis Run Montecatini Terme”. La manifestazione ha proposto un percorso di 10 km per gli atleti competitivi e di 5 km per i partecipanti alla ludico-motoria. Avis Run a Montecatini Terme Nonostante le condizioni meteo poco favorevoli alla partenza, la risposta del pubblico e dei podisti è stata calorosa, a conferma di quanto questa corsa sia ormai un appuntamento radicato e atteso. La vera essenza dell’evento, però, è stata il suo messaggio: correre per ricordare a tutti l’importanza della donazione del sangue. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: avis - classifica
Nuoto Pinnato Master. La Blu Atlantis Avis Ravenna guida la classifica di Coppa Italia
Amici carissimi! Ecco l'aggiornamento della classifica al termine del primo mese del nostro straordinario DONATION CHAMPIONSHIP! Trionfante in cima con 12 punti, ecco la Polisportiva San Paolo Apostolo ! Seguiti da vicino, con 6 punti, gli impe - facebook.com Vai su Facebook
Avis Run, foto e classifica della corsa di Montecatini - Montecatini Terme, 5 ottobre 2025 – Grazie all’organizzazione della Asd Montecatini Marathon, in collaborazione con il gruppo Avis, si è svolta la decima edizione della “Avis Run Montecatini Terme”. Si legge su lanazione.it
Rignano Run, foto e classifica dell’undicesima edizione - Parte del ricavato sarà destinato alla raccolta fondi del progetto Pink Ambassador Firenze – Fondazione Veronesi, a sostegno della ricerca sui tumori femminili ... Lo riporta msn.com