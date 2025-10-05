Avis Run foto e classifica della corsa di Montecatini

Montecatini Terme, 5 ottobre 2025 – Grazie all’organizzazione della Asd Montecatini Marathon, in collaborazione con il gruppo Avis, si è svolta la decima edizione della “Avis Run Montecatini Terme”. La manifestazione ha proposto un percorso di 10 km per gli atleti competitivi e di 5 km per i partecipanti alla ludico-motoria. Avis Run a Montecatini Terme Nonostante le condizioni meteo poco favorevoli alla partenza, la risposta del pubblico e dei podisti è stata calorosa, a conferma di quanto questa corsa sia ormai un appuntamento radicato e atteso. La vera essenza dell’evento, però, è stata il suo messaggio: correre per ricordare a tutti l’importanza della donazione del sangue. 🔗 Leggi su Lanazione.it

