Avis e Comune ringraziano i donatori di sangue | Il vostro un gesto che salva le vite

“Un gesto semplice ma immenso, fatto in silenzio, senza cercare riconoscimenti, che salva vite e sostiene il fabbisogno nazionale”: per questo l’Avis di Sermoneta, insieme all’amministrazione comunale, ha voluto dire grazie a chi ogni giorno dona il sangue.La cerimonia al Castello Caetani, ospiti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: avis - comune

Tutela della salute, stile di vita sano e amicizia: accordo tra Comune, Avis e Ferrara Basket

Oggi il Comune di Gradoli presente a Viterbo per la cerimonia delle Civiche Benemerenze AVIS.? - facebook.com Vai su Facebook

Calendario raccolta sangue Avis nel mese di ottobre L’evento, organizzato da Avis Ciampino e patrocinato dal Comune, si terrà nel Punto raccolta sangue di viale del Lavoro 69b. #Ciampino #Donazione #AvisCiampino - X Vai su X

Avis e Comune ringraziano i donatori di sangue: "Il vostro un gesto che salva le vite” - La cerimonia, a cui hanno preso parte anche i rappresentanti dell’amministrazione di Sermoneta, è stata un abbraccio collettivo. Riporta latinatoday.it

Sutri, benemerenza civica all’assessore Tosi per le 50 donazioni di sangue - «Un un gesto semplice, ma capace di cambiare il mondo un po’ alla volta», a lui il riconoscimento della Provincia ... Secondo civonline.it