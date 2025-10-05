Avis e Comune ringraziano i donatori di sangue | Il vostro un gesto che salva le vite

5 ott 2025

“Un gesto semplice ma immenso, fatto in silenzio, senza cercare riconoscimenti, che salva vite e sostiene il fabbisogno nazionale”: per questo l’Avis di Sermoneta, insieme all’amministrazione comunale, ha voluto dire grazie a chi ogni giorno dona il sangue.La cerimonia al Castello Caetani, ospiti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: avis - comune

