avengers e la nuova guerra civile per salvare il futuro di marvel

5 ott 2025

Il panorama narrativo dell’universo Marvel si configura come un terreno fertile per nuovi conflitti epici, nonostante i tentativi recenti di replicare il successo del celebre evento Civil War. La forza principale di questa saga risiede nella sua capacità di intrecciare le storie dei personaggi attraverso un forte legame ideologico, creando così uno scontro tra eroi che riflette dilemmi morali universali. La presenza di temi come libertà, sicurezza e diritti individuali conferisce a queste narrazioni una rilevanza ancora attuale. le potenzialità di un nuovo capitolo della saga civil war. il concept originale di civil war come modello di conflitto tra eroi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

