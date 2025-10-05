Avanti un Altro 2025 chi sono le new entry Luca Vetrone e Clarissa Migliaccio | tutte le novità della nuova edizione
Sono diverse le new entry della nuova edizione di Avanti un Altro 2025. Il quiz show del pomeriggio di Canale 5 è condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Scopriamo insieme quali sono i nuovi personaggi che popolano il minimondo e il salottino. New entry ad Avanti un Altro 2025: chi è il bonus Luca Vetrone. Avanti un Altro, giunto alla 15esima edizione, è andato in onda con la prima puntata il 1 ottobre 2025. I telespettatori hanno subito notato alcuni cambiamenti e nuovi personaggi come quello di Luca Vetrone che prende il posto di Daniel Nilsson come bonus. Ma chi è il giovane? Nato nel 1995 a Benevento, Luca Vetrone si trasferisce a Riccione e si laurea in Scienze motorie e sportive. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: avanti - altro
Ambrogiana, altro passo avanti. La Regione approva il Defr 2026
Affidata la costruzione della Città della salute, l'Ordine dei medici: "Un altro passo avanti"
Rugani Juve: il difensore può rimanere in Serie A, ma andrebbe in un altro club! Se Madama lo cede, è pronto a farsi avanti con un’offerta. La situazione
AVANTI UN ALTRO! Mercoledì 22 ottobre 2025 vivi un’esperienza unica: partecipa dal vivo alla trasmissione televisiva di Paolo Bonolis e Luca Laurenti! Un pomeriggio di risate, sorprese e tanta allegria direttamente dagli studi televisivi, per assist - facebook.com Vai su Facebook
La valletta di Avanti un altro fa pubblicità ad Affari Tuoi: Bonolis furioso https://ilfattoquotidiano.it/2025/09/13/gaffe-avanti-altro-affari-tuoi-bonolis-notizie/8125732/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1757771952… - X Vai su X
Avanti un Altro 2025, chi sono le new entry Luca Vetrone e Clarissa Migliaccio: tutte le novità della nuova edizione - Avanti un Altro 2025, chi sono le new entry Luca Vetrone e Clarissa Migliaccio: età, lavoro e social. Da superguidatv.it
Clarissa Migliaccio è la nuova Miss del Salottino di Avanti un Altro 2025: prende il posto di Claudia Ruggeri - Avanti un Altro 2025, le nuove puntate dall'1 ottobre 2025: chi è la ragazza che sostituisce Miss Claudia Ruggeri? Riporta superguidatv.it