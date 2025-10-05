Autunno di giochi e scoperte al Family Club di Modena | un mese di attività per tutta la famiglia
Scoprire il primo soccorso con la Croce Rossa, divertirsi con giochi a tema Halloween e dipingere miniature in compagnia dell’associazione Uno Critico: è un ricco programma di incontri per tutta la famiglia quello organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Modena (in via del Gambero. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
