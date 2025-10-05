Autobus scolastici nuovi orari Tutte le criticità da superare

Autolinee toscane vara il nuovo orario delle linee per rispondere al meglio alle esigenze di mobilità degli studenti. Infatti, nei primi quindici giorni dall’avvio dell’anno scolastico, a causa dell’intenso traffico registrato sulla SS439 in ingresso a Pontedera, si sono registrati ritardi sulle linee 140 e 142 provenienti da Vicopisano e Buti, con conseguenti disagi per gli studenti diretti agli istituti scolastici di Pontedera. Pertanto, a seguito delle segnalazioni e delle richieste avanzate dalla Provincia di Pisa e dai Comuni di Buti, Calcinaia e Vicopisano, at-autolinee toscane informa che, a partire da domani, entreranno in vigore le seguenti modifiche al servizio, con l’obiettivo di garantire una maggiore puntualità e un miglioramento complessivo del servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autobus scolastici, nuovi orari. Tutte le criticità da superare

