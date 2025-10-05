Autobus l’estensione della linea 57 e il ritorno delle linee 12 e 17 su via Mannelli
Modifiche e miglioramenti in vista per il trasporto pubblico. Su input del Comune di Firenze, di concerto con la Città Metropolitana di Firenze, da lunedì 6 ottobre scatta l’ottimizzazione delle linee a servizio della zona San Jacopino e del collegamento con la linea tranviaria T2. In concreto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Più corse degli autobus serali tra piazza Pepe, ospedale Cardarelli, Responsible e studentato di Medicina. La richiesta del Circolo studentesco di Azione universitaria dell'Unimol ha trovato l'adesione del gruppo FdI al comune di Campobasso che ha deciso d
