Autobus l’estensione della linea 57 e il ritorno delle linee 12 e 17 su via Mannelli

Firenzetoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modifiche e miglioramenti in vista per il trasporto pubblico. Su input del Comune di Firenze, di concerto con la Città Metropolitana di Firenze, da lunedì 6 ottobre scatta l’ottimizzazione delle linee a servizio della zona San Jacopino e del collegamento con la linea tranviaria T2. In concreto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: autobus - estensione

autobus l8217estensione linea 57Trasporti: Firenze; dal 6 ottobre estensione bus linea 57 - Dal 6 ottobre scatta a Firenze l'ottimizzazione delle linee del tpl a servizio della rione di San Jacopino e del collegamento con la linea tranviaria T2. Scrive controradio.it

Cerca Video su questo argomento: Autobus L8217estensione Linea 57