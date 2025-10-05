Auto si schianta contro il guardrail mentre percorre l' A1 due donne in ospedale | grave una 22enne

Si trova ricoverata all'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute la donna di 22 anni, coinvolta in un incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio di sabato 4 ottobre lungo l'autostrada A1, in direzione Bologna. Una seconda donna, di 29 anni, ha riportato invece ferite lievi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

