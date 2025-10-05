Auto si ribalta e finisce in un canale | morta una 18enne feriti altri tre giovani

Today.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terribile incidente stradale a Settimo Vittone, a nord di Ivrea, in provincia di Torino. Una ragazza di 18 anni ha perso la vita dopo che l'auto su cui stava viaggiando, un Land Rover Defender, è finita fuori strada lungo la statale 26, ribaltandosi in un canale. Feriti anche altri tre. 🔗 Leggi su Today.it

