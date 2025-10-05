Auto si ribalta e finisce in un canale | morta una 18enne feriti altri tre giovani
Terribile incidente stradale a Settimo Vittone, a nord di Ivrea, in provincia di Torino. Una ragazza di 18 anni ha perso la vita dopo che l'auto su cui stava viaggiando, un Land Rover Defender, è finita fuori strada lungo la statale 26, ribaltandosi in un canale. Feriti anche altri tre. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: auto - ribalta
Siena, incidente stradale: auto si ribalta su un fianco. Due feriti estratti dalle lamiere
Barga, auto si ribalta in curva: in ospedale la conducente di 84 anni
Sarnano, è nella Panda trainata da un trattore: l?auto si ribalta e vola nella scarpata
Bari, auto si ribalta in via estramurale Capruzzi: donna alla guida soccorsa da 118 - X Vai su X
Incidente a Misurina, nello scontro tra due auto in via Monte Piana uno dei veicoli si ribalta il conducente rimane bloccato all’interno dell’abitacolo: 2 feriti - facebook.com Vai su Facebook
Auto con quattro giovanissimi a bordo si ribalta e finisce fuori strada: morta una 18enne, feriti altri tre. Alla guida un neopatentato - Grave incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Settimo Vittone, nel Canavese. Lo riporta msn.com
Un'auto finisce in un canale a Sant'Albano Stura: due feriti - Sul posto i Vigili del Fuoco con le squadre di Cuneo e Fossano. targatocn.it scrive