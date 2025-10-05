Auto prende fuoco nella notte a Francavilla al Mare paura per il conducente FOTO
Momenti di paura nella notte a Francavilla al Mare, in contrada Cetti Castagne, dove un’auto ha preso fuoco intorno alle 3.30 a causa di un problema elettrico mentre era in marcia.Il conducente, accortosi del guasto, è riuscito ad accostare e ad allontanarsi appena in tempo, prima che le fiamme. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
