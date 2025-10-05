Auto prende fuoco dopo un terribile schianto frontale | due morti tra le fiamme
Due perone sono morte e un ragazzo di 19 anni è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni. È il pesantissimo bilancio del terribile incidente stradale avvenuto poco dopo le 7 di oggi, domenica 5 ottobre, lungo la statale 671 della Valle Seriana, all'altezza di Casnigo, in provincia di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Clusone, auto prende fuoco dopo frontale, due morti - È di due morti carbonizzati il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 7 di domenica mattina sulla statale 671 della Valle Seriana, all'altezza di Casnigo (Bergamo). Si legge su rainews.it
Auto prende fuoco dopo frontale nel Bergamasco, due morti. 18enne morta in un incidente nel Torinese - È di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina alle 7 sulla statale 671 della Valle Seriana, all'altezza di Casnigo (Bergamo). Segnala ansa.it