Auto in fiamme | fumo e traffico sul viale

Colonna di fumo lungo il viale delle Industrie. La segnalazione è di un automobilista che intorno alle 16.10 di domenica 5 ottobre stava attraversando quel tratto di Monza.A bordo strada c’è un’auto che ha preso fuoco. Al momento non è nota la causa dell’accaduto. Intanto si sta formando la coda. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

