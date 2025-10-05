Auto gpl prende fuoco dopo un frontale nel Bergamasco due morti

Feedpress.me | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina alle 7 sulla statale 671 della Valle Seriana, all’altezza di Casnigo (Bergamo). Nello scontro tra due auto, una ha preso fuoco. Grazie all’intervento di due vigili del fuoco di passaggio e fuori servizio, che hanno prestato soccorso con degli estintori, le fiamme non hanno raggiunto la seconda vettura. Nulla da fare, purtroppo,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

