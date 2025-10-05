Auto | EV cinesi guadagnano popolarita’ in Polonia
Le auto elettriche cinesi stanno guadagnando popolarita’ in Polonia. Le aziende cinesi stanno portando sul mercato polacco non solo automobili, ma anche la “velocita’ cinese”, afferma Piotr Ziarkowski, responsabile delle pubbliche relazioni di BYD Polonia. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma658322765832272025-10-05auto-ev-cinesi-guadagnano-popolarita-in-polonia Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
