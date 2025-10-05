Auto con quattro giovanissimi a bordo si ribalta e finisce fuori strada | morta una 18enne feriti altri tre Alla guida un neopatentato
Grave incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Settimo Vittone, nel Canavese. Una ragazza di 18 anni ha perso la vita e altri tre giovani, tra i 17 e i 18 anni, sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: auto - quattro
Strage in autostrada, quattro morti: famiglia travolta dal tir, il giallo del guasto all’auto
Derubano quattro negozi sfondandoli con l'auto e fuggono a piedi dopo aver finito la benzina: arrestati mentre facevano colazione al bar
Manciano, scontro tra due auto nella notte: quattro feriti
Incidente stradale nel Materano, scontro auto-camion: quattro morti - X Vai su X
Tragico incidente a Scanzano Jonico: auto si schianta contro un'auto. Quattro morti https://www.policorotv.it/index.php/notizie/16909-tragico-incidente-a-scanzano-jonico-auto-si-schianta-contro-un-auto-quattro-morti - facebook.com Vai su Facebook
In auto con oltre 500 dosi di droga: arrestati in quattro (tre giovanissimi) - Viaggiavano in auto con a bordo oltre 500 dosi di droga le quattro persone arrestate dalla polizia a Brindisi con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Secondo msn.com
Auto con a bordo quattro ragazzi si schianta contro un muro nella notte: 22enne muore sul colpo ad Alba - Un'auto nella notte è uscita di strada nei pressi della frazione Piana Biglini andando a schiantarsi contro il muro di un'abitazione. Si legge su fanpage.it