Auto con quattro giovanissimi a bordo si ribalta e finisce fuori strada | morta una 18enne feriti altri tre Alla guida un neopatentato

Leggo.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Settimo Vittone, nel Canavese. Una ragazza di 18 anni ha perso la vita e altri tre giovani, tra i 17 e i 18 anni, sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Leggo.it

