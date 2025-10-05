Auto con quattro giovanissimi a bordo si ribalta e finisce fuori strada | morta una 18enne feriti altri tre Alla guida un neopatentato

Grave incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Settimo Vittone, nel Canavese. Una ragazza di 18 anni ha perso la vita e altri tre giovani, tra i 17 e i 18 anni, sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Leggo.it

Alla guida un neopatentato