Auto a gpl prende fuoco veicolo divorato dalle fiamme | sul posto i vigili del fuoco
Incendio poco dopo le 4 di stanotte in via Granelli, ad Arcevia, dove un'auto alimentata a gpl ha preso fuoco. Del veicolo, divorato dalle fiamme, è rimasta soltanto la carcassa. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Arcevia che, intervenuta con l'autobotte, ha utilizzato il liquido. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: auto - prende
Incendio in autostrada: auto gpl prende fuoco, un bambino tra le fiamme: cosa è successo
Tragedia in tangenziale: auto prende fuoco, morta una ragazza
Scontro auto-furgone, un mezzo prende fuoco. Un uomo salvato dalle fiamme
Auto prende fuoco dopo un frontale sulla Valle Seriana vicino Bergamo, due morti: un altro giovane grave - facebook.com Vai su Facebook
#Terni: auto prende #fuoco in piazza Enrico Fermi e ne coinvolge un’altra https://umbriaon.it/terni-auto-prende-fuoco-in-piazza-enrico-fermi-e-ne-coinvolge-unaltra/… #Umbria #incendio #vigilidelfuoco - X Vai su X
Auto a GPL distrutta dalle fiamme nella notte - Un violento incendio ha distrutto, nelle prime ore di questa mattina, un’autovettura alimentata a GPL parcheggiata in via Granelli. lanuovariviera.it scrive
Auto alimentata a gpl prende fuoco sulla 131, statale chiusa - Un'auto alimentata a benzina e gpl ha preso fuoco mentre si trovava nella corsi di accelerazione all'altezza del km 107 della strada statale 131 "Carlo Felice", a Bauladu (Oristano), in direzione ... Da ansa.it