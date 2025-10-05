Auto a gpl prende fuoco veicolo divorato dalle fiamme | sul posto i vigili del fuoco

Incendio poco dopo le 4 di stanotte in via Granelli, ad Arcevia, dove un'auto alimentata a gpl ha preso fuoco. Del veicolo, divorato dalle fiamme, è rimasta soltanto la carcassa. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Arcevia che, intervenuta con l'autobotte, ha utilizzato il liquido. 🔗 Leggi su Anconatoday.it