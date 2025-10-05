Australia un milione di fiori in mostra alla più grande festa di primavera
Un milione di fiori dai colori vivaci in piena fioritura in Australia. Al Commonwealth Park di Canberra la 38a edizione del Floriade Festival che inizia ogni anno a settembre e attira migliaia di visitatori fino a metà ottobre. Alcuni arrivano vestiti a festa per l’occasione. Tredici aiuole che si estendono su 8.000 metri quadrati ispirati al tema di quest’anno: Scienza e Natura. I disegni sono stati realizzati in 18 mesi e ogni fiore è stato meticolosamente piantato a mano. Gli organizzatori prevedono che durante l’evento arriveranno fino a mezzo milione di persone. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: australia - milione
I proprietari Tesla in Australia e Nuova Zelanda hanno già percorso oltre 1 milione di chilometri con la FSD Supervisionata! Un traguardo davvero importante, soprattutto considerando che è stata lanciata da pochissimo in quei mercati. - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM’ORA Australia, multata la principale azienda di telecomunicazioni: ingannò 9.000 clienti Telstra, la principale azienda di telecomunicazioni australiana, è stata multata per 18 milioni di dollari australiani (circa 11,8 milioni di euro) dopo aver ridotto la v - X Vai su X
Australia, un milione di fiori in mostra alla più grande festa di primavera - (LaPresse) Un milione di fiori dai colori vivaci in piena fioritura in Australia. Come scrive stream24.ilsole24ore.com