Aumentano test e diagnosi gratuiti L’Ats punta sulla prevenzione

Oggi la bella camminata “Terrazzamenti in Rosa“ da Tirano a Sondrio, ma saranno decine e decine le iniziative in programma per tutto il mese per la prevenzione, fondamentale per individuare le patologie in fase iniziale e aumentare così le possibilità di successo delle terapie. L’Ats della Montagna promuove le campagne di screening per la prevenzione e diagnosi precoce del tumore del colon-retto, della mammella e della cervice uterina, lo screening per l’epatite C e lo screening per il tumore alla prostata e le risposte sono più che incoraggianti. La copertura per test (numero di test di screening eseguiti sulla popolazione residente) nel biennio 2023-2024 è stata del 73% per lo screening mammografico, a fronte di un obiettivo previsto da Regione del 60%, mentre per lo screening colon-retto si è raggiunto il 56% (obiettivo 50%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

